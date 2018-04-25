Егор Сорин: "Из моей группы на участие в Кубке мира будут претендовать три спортсмена"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, который начал работу в качестве наставника одной из групп национальной сборной, рассказал "СЭ" о том, кто из его подопечных будет претендовать на участие в Кубке мира.

– Изначально эта группа создана, как резервная, такой состав "Б". Туда попадут спортсмены, у которых есть перспективы на будущее, - сказал Сорин. - Поэтому на первый этап Кубка мира из моей группы будут рассматриваться только Анна Нечаевская и Татьяна Алешина, а также Полина Некрасова, которая имеет персональную квоту как победитель Кубка FIS. Остальная часть команды будет соревноваться в Кубке России, в Кубке FIS. Мне кажется, это оптимальный вариант, чтобы спокойно входить в сезон без форсирования формы. А уже по результатам российских стартов будет видно, отберется кто-то из моей команды на январские или февральские этапы Кубка мира или нет.

План тренировочных сборов уже составлен. Первый сбор мы проведем в Кисловодске с 19 мая, затем в июне в Отепя по традиции соберутся все группы сборной России, в июле запланирован сдвоенный сбор, половина которого пройдет в Отепя, а через девять дней переедем в Санкт-Петербург. В августе у нас должна быть среднегорная подготовка. Сейчас решается, где именно – в Болгарии или Италии. В сентябре рассчитываем провести сбор в Тюмени, хотя планы могут и поменяться, все зависит от того, где пройдет летний чемпионат России. Окончательно это станет в июне. В октябре по традиции поедем в Рамзау, а затем 10-дневный сбор в Тюмени, откуда мы поедем в Вершину Теи.

Отдельно от всех остальных групп мы будем работать только на первом сборе. Нам нужно познакомиться со спортсменами, поговорить о совместной работе. Попробуем друг друга понять и услышать. На остальных сборах будем часто пересекаться с другими группами и юниорской сборной.

В группе Егора Сорина будут тренироваться Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Полина Кальсина, Христина Мацокина, Полина Некрасова, Анна Нечаевская, Сергей Ардашев, Алексей Виценко, Кирилл Киливнюк, Илья Порошкин. (Андрей ШИТИХИН)