14:35 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Егор Сорин: "Из моей группы на участие в Кубке мира будут претендовать три спортсмена"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, который начал работу в качестве наставника одной из групп национальной сборной, рассказал "СЭ" о том, кто из его подопечных будет претендовать на участие в Кубке мира.

– Изначально эта группа создана, как резервная, такой состав "Б". Туда попадут спортсмены, у которых есть перспективы на будущее, - сказал Сорин. - Поэтому на первый этап Кубка мира из моей группы будут рассматриваться только Анна Нечаевская и Татьяна Алешина, а также Полина Некрасова, которая имеет персональную квоту как победитель Кубка FIS. Остальная часть команды будет соревноваться в Кубке России, в Кубке FIS. Мне кажется, это оптимальный вариант, чтобы спокойно входить в сезон без форсирования формы. А уже по результатам российских стартов будет видно, отберется кто-то из моей команды на январские или февральские этапы Кубка мира или нет.

План тренировочных сборов уже составлен. Первый сбор мы проведем в Кисловодске с 19 мая, затем в июне в Отепя по традиции соберутся все группы сборной России, в июле запланирован сдвоенный сбор, половина которого пройдет в Отепя, а через девять дней переедем в Санкт-Петербург. В августе у нас должна быть среднегорная подготовка. Сейчас решается, где именно – в Болгарии или Италии. В сентябре рассчитываем провести сбор в Тюмени, хотя планы могут и поменяться, все зависит от того, где пройдет летний чемпионат России. Окончательно это станет в июне. В октябре по традиции поедем в Рамзау, а затем 10-дневный сбор в Тюмени, откуда мы поедем в Вершину Теи.

Отдельно от всех остальных групп мы будем работать только на первом сборе. Нам нужно познакомиться со спортсменами, поговорить о совместной работе. Попробуем друг друга понять и услышать. На остальных сборах будем часто пересекаться с другими группами и юниорской сборной.

В группе Егора Сорина будут тренироваться Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Полина Кальсина, Христина Мацокина, Полина Некрасова, Анна Нечаевская, Сергей Ардашев, Алексей Виценко, Кирилл Киливнюк, Илья Порошкин. (Андрей ШИТИХИН)

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!