Джанфранко Каспер: "FIS не допустит дискриминации в отношении российских лыжников в вопросах допинга"

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что организация не допустит, чтобы санкции в отношении российских спортсменов применялись лишь на основании их национальной принадлежности. Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков и еще пятеро российских лыжников 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований на основании доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

Лыжники пропустил большую часть сезона, в том числе чемпионат мира. В мае Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.

– Надо еще дождаться результата перепроверок проб с других Олимпийских игр, но речь идет не только России, – цитирует ТАСС Каспера. – Просто в настоящий момент интерес общественности прикован к этой стране по причине скандалов после Игр в Сочи. Но для меня очевидно одно, что ты не можешь дисквалифицировать спортсмена или применять к нему санкции только на основании паспорта. Если ты российский спортсмен, то это не значит, что ты виновен автоматически.