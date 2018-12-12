Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг завершил карьеру

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг объявил о завершении карьеры. Спортсмен выступил на специальной пресс-конференции.

- Я принял решение завершить карьеру, - цитирует лыжника NRK. - Решил, что не могу больше тратить всю энергию и силы для продолжения карьеры. Надеялся изменить ситуацию, но сейчас я удовлетворен. Это лучшее решение для меня. Я принял решение несколько дней назад, мне было непросто. Я мог бы поблагодарить многих, кто помогал мне на протяжении карьеры, но они и так все знают.

32-летний Петтер Нортуг - двукратный олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призер ОИ-2010, 13-кратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка мира. В нынешнем сезоне он не выступал на Кубке мира, а в прошедшем не участвовал в Олимпиаде-2018.