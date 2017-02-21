Дмитрий Япаров: "Недопуск россиян на чемпионат мира ослабит нашу команду"

Серебряный призер Олимпиады-2014 Дмитрий Япаров заверил, что российская команда на чемпионате мира будет сражаться за отстраненных лыжников. Сегодня CAS оставил в силе временное отстранение от международных соревнований пяти российских лыжников – Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Евгения Белова и Александра Легкова.

Все они были отстранены FIS из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Россияне подали апелляцию на решение FIS, но она была отклонена, после чего спортсмены обратились в CAS. Сегодня стало известно, что CAS отклонил апелляцию пятерых российских лыжников с просьбой рассмотреть дело об их дисквалификации в ускоренном режиме и допустить их до соревнований.

– Печально, что наших ребят не допускают до чемпионата мира. Трудно подобрать слова, – отметил Япаров. – Для сборной России это большая потеря, их отсутствие ослабило команду. Но мы будем бороться за высокие результаты. Выступим за себя и за тех парней. (Сергей АСТАХОВ)