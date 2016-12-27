Дмитрий Япаров: "Лыжники невиновны. Все, что происходит с пробирками на ответственности допинг-офицеров"

Серебряный призер Олимпиады в Сочи Дмитрий Япаров считает, что российские лыжники, отстраненные FIS, не могут нести ответственность за то, что происходило с их пробами после официального допинг-теста. Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Евгения Белова по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. ​

– Читал об отстранении ребят. Но я верю, что они ничего не царапали, – отметил Япаров. – Все, что происходит с пробирками на ответственности допинг-офицеров. Они ведь осуществляют транспортировку. Спортсмены сдают пробы, при них все закрывается и увозится. Лыжники не могут быть виновными.

– В таком случае, почему следуют обвинения?

– Скорее всего, идет давление на спортсменов со стороны вышестоящих инстанций.

– У них теперь отберут медали Сочи?

– Не думаю, что подобное может произойти. Уверен, что те лыжники, которых назвали, не совершали никаких противоправных действий.

– Как на них повлияет отстранение от такого крупного старта как "Тур де Ски"?

– Вне зависимости от значимости соревнования, такое очень сложно пережить. Это большая нагрузка на психику. Конечно, от потери таких лидеров результаты на "Тур де Ски" могут ухудшиться. Но не очень сильно. У нас есть и другие достойные ребята, способные побороться за медали.

– Верите ли, что на "Тур де Ски" появится новая звезда?

– Почему бы и нет? Каждый спортсмен, который выходит на старт, всегда борется и показывает максимальный результат.(Ярослав СУСОВ)