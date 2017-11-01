Дмитрий Свищев: "Что прощают другим, россиянам не прощают"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение МОК о пожизненном отстранении российских лыжников от Олимпийских Игр. В среду стало известно, что комиссия МОК рекомендовала пожизенно отстранить российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова от выступления на Олимпиадах и аннулировать их результаты с Игр-2014. Легков завоевал в Сочи золото в гонке на 50 км и серебро в составе сборной России в эстафете 4х10 км. Спортсмены намерены не позднее 2 ноября подать апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

- Если ребята уверены в своей правоте, они всеми возможными путями должны отстаивать свои права. Их намерение подавать апелляцию – совершенно правильное, - заявил Свищев. - Конечно, шансов немного, тем более в сложившейся ситуации истерии вокруг российского спорта, но использовать любую возможность необходимо.

К сожалению, сейчас сформировано предвзятое отношение к любому российскому спортсмену, сложилась такая тенденция такая: то что прощают другим, россиянам не прощают.