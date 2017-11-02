Дмитрий Губерниев: "У нас можно пытаться отнять медали! Но не выйдет отнять нашу гордость!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Вчера комиссия МОК вынесла решение пожизненно отстранить их от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты на Играх-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, – серебра в эстафете 4x10 км. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.

– У нас можно пытаться отнять медали! Но никогда не выйдет отнять нашу гордость, нашу силу, нашу память! – написал в своем Инстаграме Губерниев. – Наши эмоции и наши честные победы! Мы всей страной бежали вместе с ребятами 50 трудных сочинских километров! Страдали, терпели и победили! А потом вместе плакали от счастья! Наша поддержка честным российским лыжникам! Ребята, за вами вся большая страна!