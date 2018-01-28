Диггинс выиграла масс-старт в Зеефельде, Седова - 19-я

Американка Джессика Диггинс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Зеефельде. Второй и третьей стали норвежки Хайди Венг и Рагниль Хага. Лучшая из россиянок - Анасттасия Седова - финишировала 19-й.

Зеефельд (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт, 10 км (С)

1. Диггинс (США) - 23.08,5

2. Х. Венг (Норвегия) - отставание 0,7

3. Хага (Норвегия) - 1,0

4. Остберг (Норвегия) - 8,7

5. Бьорген (Норвегия) - 16,7

6. Штадлобер (Австрия) - 16,9...

19. СЕДОВА (Россия) - 55,7...

27. СОБОЛЕВА (Россия) - 1.08,4...

34. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 1.34,0...

46. КАЛЬСИНА (Россия) - 2.03,4...

52. ГУЩИНА (Россия) - 2.17,6...

55. АЛЕШИНА (Россия) - 2.28,3