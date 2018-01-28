Диггинс выиграла масс-старт в Зеефельде, Седова - 19-я

Американка Джессика Диггинс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Зеефельде. Второй и третьей стали норвежки Хайди Венг и Рагниль Хага. Лучшая из россиянок - Анасттасия Седова - финишировала 19-й.
Зеефельд (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт, 10 км (С)
1. Диггинс (США) - 23.08,5
2. Х. Венг (Норвегия) - отставание 0,7
3. Хага (Норвегия) - 1,0
4. Остберг (Норвегия) - 8,7
5. Бьорген (Норвегия) - 16,7
6. Штадлобер (Австрия) - 16,9...
19. СЕДОВА (Россия) - 55,7...
27. СОБОЛЕВА (Россия) - 1.08,4...
34. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 1.34,0...
46. КАЛЬСИНА (Россия) - 2.03,4...
52. ГУЩИНА (Россия) - 2.17,6...
55. АЛЕШИНА (Россия) - 2.28,3
Бней Иегуда
Вторая победа США за 2 дня.) Софи и Джесс в порядке.) Хейди по ходу заберёт второй КМ подряд.)
17:19