Диггинс выиграла индивидуальную гонку в Тоблахе, Чекалева - 10-я

Американка Джессика Диггинс одержала победу в индивидуальной гонке на 5 км рамках престижной многодневки "Тур де Ски" в Тоблахе. Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалева, показавшая десятый результат.
Тоблах (Италия)
Кубок мира
"Тур де Ски"
Женщины
Индивидуальная гонка, 5 км (С)
1. Диггинс (США) – 12.45,6
2. Пармакоски (Финляндия) – отставание 13,6
3. Бьорнсен (США) – 14,6
4. Калла (Швеция) – 14,9
5. Х. Венг (Норвегия) – 17,5
6. Нисканен (Финляндия) – 18,0
10. ЧЕКАЛЕВА (Россия) – 26,3
17. СОБОЛЕВА (Россия) – 36,7
26. ЖАМБАЛОВА (Россия) – 45,1
34. ГУЩИНА (Россия) – 56,7
35. КАЛСИНА (Россия) – 57,4
37. ЦАРЕВА (Россия) – 1.10,9
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1852_28_1/
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