Диггинс выиграла индивидуальную гонку в Тоблахе, Чекалева - 10-я

Американка Джессика Диггинс одержала победу в индивидуальной гонке на 5 км рамках престижной многодневки "Тур де Ски" в Тоблахе. Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалева, показавшая десятый результат.

Тоблах (Италия)

Кубок мира

"Тур де Ски"

Женщины

Индивидуальная гонка, 5 км (С)

1. Диггинс (США) – 12.45,6

2. Пармакоски (Финляндия) – отставание 13,6

3. Бьорнсен (США) – 14,6

4. Калла (Швеция) – 14,9

5. Х. Венг (Норвегия) – 17,5

6. Нисканен (Финляндия) – 18,0

10. ЧЕКАЛЕВА (Россия) – 26,3

17. СОБОЛЕВА (Россия) – 36,7

26. ЖАМБАЛОВА (Россия) – 45,1

34. ГУЩИНА (Россия) – 56,7

35. КАЛСИНА (Россия) – 57,4

37. ЦАРЕВА (Россия) – 1.10,9