19:33 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Дидрик Тонсет: "Устюгов воспользовался ошибкой Сундбю и поступил неспортивно"

0
0
0
4

Норвежский лыжник Дидрик Тонсет заявил, что россиянин Сергей Устюгов поступил некрасиво, обогнав Мартина Йонсурда Сундбю после того, как норвежец сбился с трассы. Благодаря этой ошибке Устюгов вырвался на первое место и на финише обошел Сундбю на 0,6 секунд. Устюгов стал первым в истории лыжником, который выиграл первые три мужские гонки в рамках "Тур де Ски".

– В этой гонке много чего произошло, – цитирует NRK Тонсета. – У Мартина возникли проблемы, и в это время Устюгов начал добавлять. На мой взгляд, это неспортивное поведение. Мы бы не стали поступать таким образом. Нет, не нужно было никого ждать, просто следовало идти с той же скоростью.

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

LTZ

А норвежец то, юморист. Это у него от лекарств от астмы побочка, наверное.

19:52

streletc1783

А когда были падения что же ты не остановился?Просто дурак!

19:50

KhSL

Бред полнейший, понятно. Но зачем спорт-экспрессу транслировать его на российский сегмент??? На этих ветках и так хватает всяких смоков, букв непотребных и прочих мизераблей, которые живут тем, чтобы сказать какую-нибудь мерзость по поводу наших побед или спортсменов...

19:48

dv2205

он не понимает что его слова смешны или он тупой

19:45

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ