Дидрик Тонсет: "Устюгов воспользовался ошибкой Сундбю и поступил неспортивно"

Норвежский лыжник Дидрик Тонсет заявил, что россиянин Сергей Устюгов поступил некрасиво, обогнав Мартина Йонсурда Сундбю после того, как норвежец сбился с трассы. Благодаря этой ошибке Устюгов вырвался на первое место и на финише обошел Сундбю на 0,6 секунд. Устюгов стал первым в истории лыжником, который выиграл первые три мужские гонки в рамках "Тур де Ски".

– В этой гонке много чего произошло, – цитирует NRK Тонсета. – У Мартина возникли проблемы, и в это время Устюгов начал добавлять. На мой взгляд, это неспортивное поведение. Мы бы не стали поступать таким образом. Нет, не нужно было никого ждать, просто следовало идти с той же скоростью.