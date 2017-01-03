Дидрик Тонсет: "Устюгов воспользовался ошибкой Сундбю и поступил неспортивно"

Норвежский лыжник Дидрик Тонсет заявил, что россиянин Сергей Устюгов поступил некрасиво, обогнав Мартина Йонсурда Сундбю после того, как норвежец сбился с трассы. Благодаря этой ошибке Устюгов вырвался на первое место и на финише обошел Сундбю на 0,6 секунд. Устюгов стал первым в истории лыжником, который выиграл первые три мужские гонки в рамках "Тур де Ски".
– В этой гонке много чего произошло, – цитирует NRK Тонсета. – У Мартина возникли проблемы, и в это время Устюгов начал добавлять. На мой взгляд, это неспортивное поведение. Мы бы не стали поступать таким образом. Нет, не нужно было никого ждать, просто следовало идти с той же скоростью.
LTZ
А норвежец то, юморист. Это у него от лекарств от астмы побочка, наверное.
19:52
streletc1783
А когда были падения что же ты не остановился?Просто дурак!
19:50
KhSL
Бред полнейший, понятно. Но зачем спорт-экспрессу транслировать его на российский сегмент??? На этих ветках и так хватает всяких смоков, букв непотребных и прочих мизераблей, которые живут тем, чтобы сказать какую-нибудь мерзость по поводу наших побед или спортсменов...
19:48
dv2205
он не понимает что его слова смешны или он тупой
19:45