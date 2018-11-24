"Дерьмо случается". Клебо - о поражении от Большунова

Норвежец Йоханнес Клебо, занявший второе место в спринте на этапе Кубка мира в Куусамо, объяснил свое поражение тем, что слишком рано расслабился.

- Все шло хорошо весь день, и в финале до последней прямой тоже, - сказал после финиша Клебо. - Но потом весь мир как будто перевернулся. Я посмотрел назад, подумал, что Большунов на другой лыжне. И поэтому расслабился. Сделал ошибку, которую обычно делают юниоры. Хотя и знал, что Большунов очень силен. Что ж, дерьмо случается. Будем работать дальше. (Ярослав Пелехов)

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