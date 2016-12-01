Дементьев и Вылегжанин выступят на втором этапе Кубка мира

Федерация лыжных гонок России объявила состав на второй этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Лиллехаммере со 2 по 4 декабря. В составе мужской команды за медали будут бороться Олимпийский чемпион Евгений Дементьев и трехкратный серебряный призер Игр Максим Вылегжанин.

Также у мужской сборной выступят Александр Бессмертных, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Сергей Турышев и Сергей Устюгов.

В состав женской сборной попала двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Юлия Чекалева, а также Юлия Белорукова, Полина Кальсина, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Елена Соболева и Ольга Царева.