17:13 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Дементьев и Вылегжанин выступят на втором этапе Кубка мира

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Федерация лыжных гонок России объявила состав на второй этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Лиллехаммере со 2 по 4 декабря. В составе мужской команды за медали будут бороться Олимпийский чемпион Евгений Дементьев и трехкратный серебряный призер Игр Максим Вылегжанин.

Также у мужской сборной выступят Александр Бессмертных, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Сергей Турышев и Сергей Устюгов.

В состав женской сборной попала двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Юлия Чекалева, а также Юлия Белорукова, Полина Кальсина, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Елена Соболева и Ольга Царева.

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/3126.html

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