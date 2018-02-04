Дегтярев - о подозрительных пробах лыжников: "Странно ждать от западной прессы чего-то кроме фейков"

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, комментируя публикацию Sunday Times и ARD о массовом использовании "кровяного допинга" в лыжном спорте в период с 2001 по 2010 год, призвал действовать в правовом поле. Парламентарий отметил, что английско-немецкий материал относятся к "срежиссированной на Западе кампании".

СМИ: сотни допинг-проб лыжников оказались подозрительны. Россия - лидер

Напомним, по информации Sunday Times и ARD, Россия лидирует по количеству лыжников с аномальными показателями – 34 процента. Таким образом, около 60 медалей в этот период были завоеваны российскими лыжниками с аномальными показателями крови.

- Ожидать чего-то другого, кроме как вбросов, фейков и клеветы со стороны западной прессы было бы странным, - цитирует "Р-Спорт" Дегтярева. - Это крайне неприятно, но нужно действовать только в правовом поле. Если хоть один раз засудить за клевету западный канал, то желающих врать будет меньше. В случае наличия каких-либо фактов и подозрений - есть антидопинговые правила и органы, которые занимаются борьбой с допингом. Все остальное - выдумки.

Такие публикации относятся к срежиссированной на Западе кампании, которая направлена на расшатывание политической обстановки в России.