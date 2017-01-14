Данил Акимов: "Победа Матвеевой - логичное продолжение ее выступлений"

Старший тренер женской сборной Данил Акимов назвал закономерной победу Натальи Матвеевой в спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе. Россиянка выиграла индивидуальную гонку впервые с 2007 года.

- Мы все счастливы, что Наталья смогла сегодня победить, - цитирует ТАСС Акимова. - Она нас в этом сезоне регулярно радовала, а сегодня добилась победы. Во всех спринтах Наталья выходила в финал, и сегодняшняя победа стала логичным продолжением ее выступлений, она шла к первому месту постепенно. Каждая гонка была тяжелой, и она просто блестяще провела их и заслуженно победила.