Члены сборной России выступят на "Лыжне России"

Члены сборной России, кто не задействован в подготовке к чемпионату мира 2017 года, примут участие в массовой гонке "Лыжня России" в своих регионах. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" в 2017 году пройдет в 74 субъектах Российской Федерации. Центральный старт запланирован на 11 февраля в Яхроме (Московская область). Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

– Основные спортсмены (из сборной России), кто готовится к чемпионату мира, к сожалению, не будут участвовать, но как показали Универсиада (2017 года) и этап Кубка мира в Корее, мы даже вторым составом умеем побеждать, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. -Так что все, кто не готовится к чемпионату мира, поедут в свои регионы и поучаствуют (в "Лыжне России"), ведь в Лахти 24 человека едут, а в составе сборных – 80 человек. Так что в разных регионах, безусловно, увидите членов сборной.