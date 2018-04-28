Черноусов выиграл марафон в Исландии, Панжинский - второй

Россиянин Илья Черноусов выиграл в Исландии марафон Fossavatnsgangan. Второе место занял его соотечественник Александр Панжинский.
В женской гонке жена Черноусова, швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, заняла третье место.
Исафьордюр (Исландия)
Fossavatnsgangan
Мужчины
50 км (к)
1. Илья Черноусов (Россия) - 2:13.58,8
2. Александр Панжинский (Россия) - отставание 5.12,0
2. Снорри Эйнарссон (Исландия) - 9.18,0
Женщины
1. Мария Графнингс (Швеция) - 2:36.16,3
2. Анук Февр Пикон (Франция) - отставание 9.03,0
3. Селина Гаспарин (Швейцария) - 10.39,0