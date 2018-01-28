Черноусов выиграл марафон "Марчалонга", Шипулин - 79-й

Российский лыжник Илья Черноусов выиграл марафон "Марчалонга". Он стал первым россиянином, который одержал победу в этой гонке. В 1980 году подобного успеха добивался Иван Гаранин.
Отметим, что биатлонист Антон Шипулин финишировал 79-м.
Лыжные гонки
"Марчалонга"
70 км, классический стиль
Мужчины
1. ЧЕРНОУСОВ (Россия) – 2:48.08,7
2. Бердал (Норвегия) – отставание 0,2
3. Педерсен (Норвегия) – 1,5
7. ВОКУЕВ (Россия) – 22,6
27. СТУПАК (Россия) – 1.41,9
37. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 4.48,2
79. ШИПУЛИН (Россия) – 18.04,1
118. ЦВЕТКОВ (Россия) – 23.25,2
tima_7
Результаты Шипулина на уровне сильного марафонца-любителя. На Марче всё-таки результаты не такие, как на Вассе, где попасть в первую сотню гораздо сложнее. Хотя там и 90 км, конечно, а не 70. Разница огромная. Молодцы биатлонисты. Не думаю, что для них это стало испытанием всей жизни. Лыжная база у них хорошая.
20:05
Платошкин Андрей
Гаттузо Крут!!!!!!#! Бердалу не хватило одного лишнего пшика сальбутамола....у-ха-ха. ))) красавец. Тренеры норвежские гады, где-нибудь ему в кустах пшыкнули бы.
19:44
Массарагж
Спортивная газета, СКОЛЬКО было участников???
17:30
Красноармеец К
Да здра! Десятку с перекурами под ёлочкой?)
17:11
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Гражданин ""красный армеец"", ОСИЛИЛ Я "в своей жизни" и ДЕСЯТКУ, и даже ""ПЯТЕПУ"", как ты наклаватючил в СВОЁМ комменте....
15:13
TRISP
Просто браво!
15:04
iipetroff
Молодцы, что решились пробежать такую гонку. Классический стиль, да еще такая длина. Офигеть.
14:59
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Бердалу не хватило одного лишнего пшика сальбутамола....у-ха-ха.
14:36
Красноармеец К
Да здра! Чушь то не несите. Кто ж км считает в марафоне?!?! Тем более классическом! Тут на 5 км свободным привозят по 5 минут! А на 70 и говорить нечего. Тем более это биатлонисты, которые заточены на короткие дистанции. Хоть пятепу то в своей жизни классикой осилили???))) Смех!
14:33
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Граждане Счетоводы, взмахните своими "куркуляторами" и подсчитайте, пожалуйста, ВОСЕМНАДЦАТЬ минут --- ЭТО сколько, примерно, ""минус километров""????
14:25
rusfed 2.0
Черноусов - крутейший. Не понимаю Вяльбе, которая из личной предвзятости вывела Илью из сборной. Ну а Шипулин и Цветков - просто Мужики. 70 км - это тест на букву М
14:22
shpasic
ну, а Илюха, конечно, большой молодец!
14:22
shpasic
и тут норвеги без золота))
14:21