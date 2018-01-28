14:13 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Черноусов выиграл марафон "Марчалонга", Шипулин - 79-й

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Российский лыжник Илья Черноусов выиграл марафон "Марчалонга". Он стал первым россиянином, который одержал победу в этой гонке. В 1980 году подобного успеха добивался Иван Гаранин.

Отметим, что биатлонист Антон Шипулин финишировал 79-м.

Лыжные гонки

"Марчалонга"

70 км, классический стиль

Мужчины

1. ЧЕРНОУСОВ (Россия) – 2:48.08,7

2. Бердал (Норвегия) – отставание 0,2

3. Педерсен (Норвегия) – 1,5

7. ВОКУЕВ (Россия) – 22,6

27. СТУПАК (Россия) – 1.41,9 

37. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 4.48,2 

79. ШИПУЛИН (Россия) – 18.04,1

118. ЦВЕТКОВ (Россия) – 23.25,2

 

 

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КОММЕНТАРИИ (13)
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tima_7

Результаты Шипулина на уровне сильного марафонца-любителя. На Марче всё-таки результаты не такие, как на Вассе, где попасть в первую сотню гораздо сложнее. Хотя там и 90 км, конечно, а не 70. Разница огромная. Молодцы биатлонисты. Не думаю, что для них это стало испытанием всей жизни. Лыжная база у них хорошая.

20:05

Платошкин Андрей

Гаттузо Крут!!!!!!#! Бердалу не хватило одного лишнего пшика сальбутамола....у-ха-ха. ))) красавец. Тренеры норвежские гады, где-нибудь ему в кустах пшыкнули бы.

19:44

Массарагж

Спортивная газета, СКОЛЬКО было участников???

17:30

Красноармеец К

Да здра! Десятку с перекурами под ёлочкой?)

17:11

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Гражданин ""красный армеец"", ОСИЛИЛ Я "в своей жизни" и ДЕСЯТКУ, и даже ""ПЯТЕПУ"", как ты наклаватючил в СВОЁМ комменте....

15:13

TRISP

Просто браво!

15:04

iipetroff

Молодцы, что решились пробежать такую гонку. Классический стиль, да еще такая длина. Офигеть.

14:59

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Бердалу не хватило одного лишнего пшика сальбутамола....у-ха-ха.

14:36

Красноармеец К

Да здра! Чушь то не несите. Кто ж км считает в марафоне?!?! Тем более классическом! Тут на 5 км свободным привозят по 5 минут! А на 70 и говорить нечего. Тем более это биатлонисты, которые заточены на короткие дистанции. Хоть пятепу то в своей жизни классикой осилили???))) Смех!

14:33

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Граждане Счетоводы, взмахните своими "куркуляторами" и подсчитайте, пожалуйста, ВОСЕМНАДЦАТЬ минут --- ЭТО сколько, примерно, ""минус километров""????

14:25

rusfed 2.0

Черноусов - крутейший. Не понимаю Вяльбе, которая из личной предвзятости вывела Илью из сборной. Ну а Шипулин и Цветков - просто Мужики. 70 км - это тест на букву М

14:22

shpasic

ну, а Илюха, конечно, большой молодец!

14:22

shpasic

и тут норвеги без золота))

14:21