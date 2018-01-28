Черноусов выиграл марафон "Марчалонга", Шипулин - 79-й

Российский лыжник Илья Черноусов выиграл марафон "Марчалонга". Он стал первым россиянином, который одержал победу в этой гонке. В 1980 году подобного успеха добивался Иван Гаранин.

Отметим, что биатлонист Антон Шипулин финишировал 79-м.

Лыжные гонки

"Марчалонга"

70 км, классический стиль

Мужчины

1. ЧЕРНОУСОВ (Россия) – 2:48.08,7

2. Бердал (Норвегия) – отставание 0,2

3. Педерсен (Норвегия) – 1,5

7. ВОКУЕВ (Россия) – 22,6

27. СТУПАК (Россия) – 1.41,9

37. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 4.48,2

79. ШИПУЛИН (Россия) – 18.04,1

118. ЦВЕТКОВ (Россия) – 23.25,2