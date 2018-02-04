Чепалова - о подозрительных пробах лыжников: "Людям нечем заняться. Проиграли в суде и начинают мстить"

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова назвала публикацию Sunday Times и ARD о массовом использовании "кровяного допинга" в лыжном спорте в период с 2001 по 2010 год местью. По информации, представленной в английско-немецком расследовании, Россия лидирует по количеству лыжников с аномальными показателями – 34 процента. Таким образом, около 60 медалей в этот период были завоеваны российскими лыжниками с аномальными показателями крови.

- Видимо, людям просто нечем заняться. Проиграли в суде и начинают мстить, - цитирует RT Чепалову. - Хотя кому мстить? Ситуация-то безвыходная. У меня вопрос: им-то это зачем? Чтобы потом отстранить всю страну? Или для поднятия собственного имиджа? Они просто занимаются ерундой. Я, честно говоря, стараюсь во всё это не лезть и не следить за интригами.