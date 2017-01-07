Чекалева - шестая в масс-старте на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме

Россиянка Юлия Чекалева стала шестой в масс-старте на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме. Первой стала шведка Стина Нильссон. Второй - финка Анна Кюлленен, третьей - шведка Шарлотта Калла.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
"Тур де Ски"
Женщины
Масс-старт, 10 км (К)
1. Ст. Нильссон (Швеция) - 30.20,8
2. Кюлленен (Финляндия) - отставание 3,0
3. Калла (Швеция) - 3,7
4. Пармакоски (Финляндия) - 9,4
5. Штадлобер (Австрия) - 10,1
6. ЧЕКАЛЕВА (Россия) - 10,5...
13. КАЛСИНА (Россия) - 37,1...
20. ГУЩИНА (Россия) - 1.24,1...
26. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 2.01,5
27. СОБОЛЕВА (Россия) - 2.04,2...
31. ЦАРЕВА (Россия) - 3.57,2