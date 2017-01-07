Чекалева - шестая в масс-старте на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме

Россиянка Юлия Чекалева стала шестой в масс-старте на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме. Первой стала шведка Стина Нильссон. Второй - финка Анна Кюлленен, третьей - шведка Шарлотта Калла.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

"Тур де Ски"

Женщины

Масс-старт, 10 км (К)

1. Ст. Нильссон (Швеция) - 30.20,8

2. Кюлленен (Финляндия) - отставание 3,0

3. Калла (Швеция) - 3,7

4. Пармакоски (Финляндия) - 9,4

5. Штадлобер (Австрия) - 10,1

6. ЧЕКАЛЕВА (Россия) - 10,5...

13. КАЛСИНА (Россия) - 37,1...

20. ГУЩИНА (Россия) - 1.24,1...

26. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 2.01,5

27. СОБОЛЕВА (Россия) - 2.04,2...

31. ЦАРЕВА (Россия) - 3.57,2