16:21 9 февраля | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

CAS в ускоренном порядке рассмотрит дела Вылегжанина, Петухова, Шаповаловой и Ивановой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в ускоренном порядке рассмотрит дела российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

– CAS в ускоренном порядке рассмотрит апелляции. Шансы выступить на чемпионате мира? Я надеюсь только на лучшее, - цитирует ТАСС Вяльбе.

Во вторник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Эти лыжники, а также Александр Легков и Евгений Белов оспорили данное решение в CAS.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4010046

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