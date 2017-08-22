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13:05 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

CAS увеличил дисквалификацию Йохауг до 18 месяцев

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Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг. Как говорится в сообщении CAS, отстранение олимпийской чемпионки 2010 года и семикратной чемпионки мира составит 18 месяцев, оно отсчитывается с 18 октября 2016 года. Таким образом, Йохауг пропустит Олимпиаду-2018.

Напомним, что в феврале Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев за положительную допинг-пробу на клостебол. Однако FIS сочла этот срок недостаточным и подала жалобу в CAS, который ужесточил наказание.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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oleg.bob

Всё верно, так и надо!

13:24

Гаттузо Крут!!!!!!#!

КАС молодцы, не то что вадики и местная федерация. Одна из Чмокиных резиновых любимок качественно порвалась, не заклеишь.

13:13