CAS увеличил дисквалификацию Йохауг до 18 месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг. Как говорится в сообщении CAS, отстранение олимпийской чемпионки 2010 года и семикратной чемпионки мира составит 18 месяцев, оно отсчитывается с 18 октября 2016 года. Таким образом, Йохауг пропустит Олимпиаду-2018.

Напомним, что в феврале Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев за положительную допинг-пробу на клостебол. Однако FIS сочла этот срок недостаточным и подала жалобу в CAS, который ужесточил наказание.