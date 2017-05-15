CAS: слушания по делу Йохауг пройдут 6 июня

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что слушания по допинговому делу норвежской лыжницы Терезы Йохауг пройдут 6 июня, сообщает портал Aftenposten.

В марте норвежка за нарушение антидопинговых правил отстранена на 13 месяцев Национальным антидопинговым агентством Норвегии. В допинг-пробе Йохауг был найден клостебол. По словам спортсменки, препарат в ее организм попал через крем для губ, который она использовала по назначению врача команды. Международная федерация лыжных видов спорта не согласилась со сроком дисквалификации и обжаловала приговор в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.