CAS предложил рассмотреть апелляцию по дисквалификации Йохауг 6 июня

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) предложил Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассмотреть апелляцию по делу олимпийской чемпионки Терезы Йохауг 6 июня. Как сообщает Aftenposten, адвокаты Йохауг согласились с этой датой, поскольку настаивали на рассмотрении апелляции как раз в начале июня. По их мнению, это позволит суду принять окончательное решение уже в июле.

Напомним, Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Однако FIS сочла это наказание недостаточно жестким и подала апелляцию.