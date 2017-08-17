CAS перенес решение по делу Йохауг на 22 августа

Спортивный арбитражный суд в Лозанне перенес вынесение решения по делу Терезы Йохауг с 18 на 22 августа, информирует NRK.

Напомним, что в марте норвежка была отстранена на 13 месяцев Национальным антидопинговым агентством Норвегии за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был найден клостебол. По словам спортсменки, препарат в ее организм попал через крем для губ, который она использовала по назначению врача команды.

Позднее Международная федерация лыжного спорта подала апелляцию в CAS с требованием увеличить срок дисквалификации. Если дисквалификация будет увеличена, Йохауг не сможет выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.