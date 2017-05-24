Бывший врач Йохауг станет единственным свидетелем ее защиты в CAS

Бывший врач женской сборной Норвегии Фредерик Бендиксен станет единственным свидетелем защиты лыжницы Терезы Йохауг в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, сообщает VG. Норвежка была дисквалифицирована на 13 месяцев за положительный допинг-тест на клостебол. По ее словам, препарат попал в организм вместе с кремом для губ. Бендиксен ранее взял на себя ответственность за инцидиент, заявив, что он не обратил внимания на содержание запрещенного препарата.

Первое слушание по делу Йохауг в CAS пройдет 6 июля.