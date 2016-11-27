Бьорген выиграла 10-километровую гонку на этапе Кубка мира в Руке, Чекалева - 12-я

Представительница Норвегии Марит Бьорген одержала победу в гонке на десять километров на этапе Кубка мира в Руке, пройдя дистанцию за 26.55,2. Второй стала представительница Финляндии Криста Пармакоски. Замкнула тройку лидеров Хейди Венг. Лучшей среди россиянок стала Юлия Чекалева, которая финишировала 12-й.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (К)
1. Бьорген (Норвегия) - 26.55,2
2. Пармакоски (Финляндия) - отставание 4,6
3. Венг (Норвегия) - 12,7
4. Остберг (Норвегия) - 36,8
5. Фессель (Германия) - 42,4
6. Мононен (Финляндия) - 50,0
12. ЧЕКАЛЕВА (Россия) - 1.08,5
19. СЕДОВА (Россия) - 1.20,5
20. НЕПРЯЕВА (Россия) - 1.23,1
35. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 2.16,0
36. КАЛСИНА (Россия) - 2.18,9
38. ЦАРЕВА (Россия) - 2.21,3
41. СОБОЛЕВА (Россия) - 2.27,0
Айртон
Марит с возвращением из декрета!))
13:23