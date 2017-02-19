Бьорген - победительница в индивидуальной гонке на Кубке мира в Эстонии, Седова - 7-я

Норвежская лыжница Марит Бьорген стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Отепя. Второй к финишу пришла представительница Швеции Шарлотта Калла, третьей стала норвежка Хейди Венг. Лучшая из россиянок - Анастасия Седова - заняла седьмое место.
Отепя (Эстония)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (К)
1. Бьорген (Норвегия) - 29.59,0
2. Калла (Швеция) - отставание 26,5
3. Х. Венг (Норвегия) - 57,2
4. Остберг (Норвегия) - 1.17,4
5. Ковальчик (Польша) - 1.19,7
6. Пармакоски (Финляндия) - 1.23,1
7. СЕДОВА (Россия) - 1.29,6...
9. ЧЕКАЛЕВА (Россия) - 1.57,2...
25. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 2.44,2
26. КАЛЬСИНА (Россия) - 2.44,3...
37. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 3.20,8...
39. А. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 3.30,0
rusfed 2.0
У Бьёрген и рецепты от Сереночки, и бицухи
14:17
Айртон
Поздравления всей тройке!)) Марит хороша!)
14:13