Бьорген - победительница в индивидуальной гонке на Кубке мира в Эстонии, Седова - 7-я

Норвежская лыжница Марит Бьорген стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Отепя. Второй к финишу пришла представительница Швеции Шарлотта Калла, третьей стала норвежка Хейди Венг. Лучшая из россиянок - Анастасия Седова - заняла седьмое место.

Отепя (Эстония)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Бьорген (Норвегия) - 29.59,0

2. Калла (Швеция) - отставание 26,5

3. Х. Венг (Норвегия) - 57,2

4. Остберг (Норвегия) - 1.17,4

5. Ковальчик (Польша) - 1.19,7

6. Пармакоски (Финляндия) - 1.23,1

7. СЕДОВА (Россия) - 1.29,6...

9. ЧЕКАЛЕВА (Россия) - 1.57,2...

25. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 2.44,2

26. КАЛЬСИНА (Россия) - 2.44,3...

37. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 3.20,8...

39. А. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 3.30,0