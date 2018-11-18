Большунов и Вылегжанин - в составе сборной России на стартовые этапы Кубка мира

Стала известна заявка сборной России на стартовые этапы Кубка мира. В мужскую команду вошли трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин и трехкратный серебряный призер Игр-2018 Александр Большунов. Полностью состав команды выглядит следующим образом:

10/15 км классическим стилем

Мужчины. Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Станислав Волженцев.

Женщины. Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Полина Некрасова.

Спринт классическим стилем

Мужчины. Александр Большунов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Станислав Волженцев.

Женщины. Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева, Евгения Шаповалова, Полина Некрасова.

Первый этап пройдет в Руке (Финляндия) 24-25 ноября, второй - в Лиллехаммере (Норвегия) 30 ноября - 2 декабря, третьий - в Бейтоштоллене (Норвегия) - 8-9 декабря, четвертый - в Давосе (Швейцария) - 15-16 декабря.