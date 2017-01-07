Болельщики на "Тур де Ски" осудили применение спортсменами лекарств от астмы

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус отметил, что болельщики повели себя неверно, выйдя во время шестого этапа "Тур де Ски" с плакатами, осуждающими применение спортсменами лекарств от астмы. По его словам подобное нужно стараться пресекать.

– Они просто не разбираются в спорте. Многие спортсменов из разных стран употребляют медицинские препараты, – цитирует Лефсуса NRK. – Нужно, чтобы FIS и организаторы соревнований следили за такими вещами. Пока же нам приходится мириться с этим. В следующий раз плакат может оказаться про крем для губ.

– Лично я никакого плаката не заметил. Я об этом совершенно не думаю, – добавил норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю.