20:10 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Болельщики на "Тур де Ски" осудили применение спортсменами лекарств от астмы

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Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус отметил, что болельщики повели себя неверно, выйдя во время шестого этапа "Тур де Ски" с плакатами, осуждающими применение спортсменами лекарств от астмы. По его словам подобное нужно стараться пресекать.

Они просто не разбираются в спорте. Многие спортсменов из разных стран употребляют медицинские препараты, – цитирует Лефсуса NRK. – Нужно, чтобы FIS и организаторы соревнований следили за такими вещами. Пока же нам приходится мириться с этим. В следующий раз плакат может оказаться про крем для губ.

– Лично я никакого плаката не заметил. Я об этом совершенно не думаю, – добавил норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Felix BARSA

Тогда дорогой товарищ для своих норвежских астматиков и проводи СВОИ СОРЕВНОВАНИЯ или перемещай Сундбю на параолимпиаду!!!

20:31

Vorlod

догадываюсь , где рисовали эти плакаты . А Макларен знает .

20:27

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