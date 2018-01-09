Белорукова вошла в состав сборной России на этап Кубка мира в Дрездене

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Дрездене. Как сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России, в команду вернулась Юлия Белорукова, которая пропустила "Тур де Ски" из-за перелома носа и легкой травмы шеи.

В состав женской сборной также вошли Татьяна Алешина, Мария Давыденкова, Полина Ковалева, Евгения Ощепкова и Елена Соболева.

За мужчин выступят Андрей Краснов, Артем Мальцев, Александр Панжинский, Андрей Парфенов, Глеб Ретивых и Никита Ступак.

Отметим, что в состав сборной России не вошли Сергей Устюгов, получивший травму спины во время "Тур де Ски", а также Александр Большунов, финишировавший в многодневке шестым.

Этап Кубка мира в Дрездене пройдет с 13 по 14 января. В программу соревнований включены индивидуальный и командный спринты свободным стилем.