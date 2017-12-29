Белорукова пропустит "Тур де Ски" из-за перелома носа и травмы шеи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что россиянка Юлия Белорукова пропустит "Тур де Ски" из-за травмы. По словам Вяльбе, спортсменка восстановится к этапу Кубка мира в немецком Дрездене

– Причина пропуска Белоруковой "Тур де Ски"– перелом носа и легкая травма шеи, менять ни на кого не будем, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Думаем, что она примет участие на этапе в Дрездене.

Напомним, что "Тур де Ски" пройдет с 30 декабря по 7 января в трех странах: Швейцарии, Германии и Италии. Этап Кубка мира в Дрездене пройдет 13 января.