Белорукова победила в спринте на этапе Кубка мира в Руке

Российская лыжница Юлия Белорукова одержала победу в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в финской Руке. Другие россиянки Наталья Матвеева и Елена Соболева выбыли в четвертьфинале, Наталья Непряева – в полуфинале.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Юлия Белорукова (Россия) – 2.52,62

2. Майя Дальквист (Швеция) – отставание 1.12

3. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 1.51

4. Майкен Фалла (Норвегия) – 1.52

5. Криста Пармакоски (Финляндия) – 4.71

6. Стина Нильссон (Швеция) – 12.33