Белорукова победила в спринте на этапе Кубка мира в Руке

Российская лыжница Юлия Белорукова одержала победу в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в финской Руке. Другие россиянки Наталья Матвеева и Елена Соболева выбыли в четвертьфинале, Наталья Непряева – в полуфинале.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Юлия Белорукова (Россия) – 2.52,62
2. Майя Дальквист (Швеция) – отставание 1.12
3. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 1.51
4. Майкен Фалла (Норвегия) – 1.52
5. Криста Пармакоски (Финляндия) – 4.71
6. Стина Нильссон (Швеция) – 12.33
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