Астрид Якобсен: "Когда прочитала про Йохауг, подумала, что попала в кошмар"

Норвежка Астрид Якобсен не верит, что ее соотечественница Тереза Йохауг сознательно принимала допинг. Йохауг временно отстранена до 18 декабря из-за положительной допинг-пробы. Она утверждает, что запрещенное вещество попало в ее организм через мазь для губ, прописанную доктором.

– Тереза для меня не просто товарищ по команде, а настоящий друг, – цитирует NRK Якобсен. – Я буду ее поддерживать в любом случае. Для меня результаты и показатели идут после человеческого отношения. Я с ней очень близка. Когда прочитала все это в интернете и СМИ, подумала, что попала в кошмар. К счастью, многие люди продолжают нам доверять. Я могу заверить, что мы "чисты", в этом не должно быть сомнений.