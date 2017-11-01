Артем Пацев: "Возможно, МОК хотел сподвигнуть Легкова и Белова обратиться в CAS"

Спортивный юрист Артем Пацев выразил мнение, что комиссия МОК могла рекомендовать пожизненно запретить Александру Легкову и Евгению Белову участвовать в Олимпиадах, чтобы они обжаловали данное решение в CAS. Комиссия под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих спортсменов на Олимпиаде-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км. Также им запрещено принимать участие в Олимпийских играх в будущем.

– Что интересно, они отстранены от аккредитации на Игры в любом качестве – не только как спортсмены. Звучит жестко, как... некое наказание. Нельзя ли это расценить как унижение для нас?

– Вряд ли это может быть унижением для страны – вряд ли это имелось в виду членами дисциплинарной комиссии МОК. Возможно, внесением этого пассажа про запрет на участие в Олимпиадах в решение, они хотели наоборот сподвигнуть спортсменов обжаловать это решение в CAS. Думаю, что сейчас дисциплинарная комиссия МОК по большому счету вынуждена поддаться этому давлению со стороны всех западных антидопинговых организаций, которые с дивной регулярностью выступают за то, чтобы "всех русских отстранить"... Но в то же время при принятии решения о возможном допуске российских спортсменов, чтобы это исходило не от них, а от кого-то еще. Поэтому, я так думаю, было специально принято это "драконовское" решение, чтобы сподвигнуть спортсменов на обжалование в CAS. И если решение об отмене и допуске спортсменов примет в итоге CAS, то это уже будет решение не МОК, и они будут перед западной общественностью чисты как слеза младенца. (Елена СОБОЛЬ)

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