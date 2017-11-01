Артем Пацев: "Ряд доказательств по делу Легкова и Белова представлен, мягко говоря, невовремя"

Спортивный юрист Артем Пацев выразил недоумение по поводу работы МОК по сбору доказательств в деле лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Комиссия под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих спортсменов на Олимпиаде-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км. Также им пожизненно запрещено принимать участие в Олимпийских играх.

- Ряд доказательств был представлен не очень вовремя, мягко говоря, то есть практически в ночь перед заседанием или даже наутро в день заседания, - сказал Пацев. - Но тут уж вопрос к МОК и к сбору доказательств. Потому что год люди все это собирали, а потом вдруг новые доказательства стали появляться, когда уже спортсмены непосредственно прибыли на слушания. (Елена СОБОЛЬ)

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