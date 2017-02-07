12:53 7 февраля | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на отстранения отклонены

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Елена ВЯЛЬБЕ.Елена Вяльбе: "Если Легкова и Белова не допустят, у нас есть план Б на чемпионат мира"

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции четырех лыжников из России на временное отстранение из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи, утверждает норвежское издание Langrenn со ссылкой на пресс-релиз организации.

Сообщается, что большинство представителей антидопингового комитета проголосовали против снятия отстранения с Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. 25 января аналогичное решение было принято по апелляциям Александра Легкова и Евгения Белова.

Таким образом, Петухов, Вылегжанин, Иванова и Шаповалова не смогут принять участия в чемпионате мира, который пройдет в феврале в Финляндии. У лыжников есть три недели, чтобы подать апелляцию в CAS. 

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