Апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на отстранения отклонены

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции четырех лыжников из России на временное отстранение из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи, утверждает норвежское издание Langrenn со ссылкой на пресс-релиз организации.

Сообщается, что большинство представителей антидопингового комитета проголосовали против снятия отстранения с Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. 25 января аналогичное решение было принято по апелляциям Александра Легкова и Евгения Белова.

Таким образом, Петухов, Вылегжанин, Иванова и Шаповалова не смогут принять участия в чемпионате мира, который пройдет в феврале в Финляндии. У лыжников есть три недели, чтобы подать апелляцию в CAS.