Андрей Парфенов: "Видел, что Глеб был чуть-чуть впереди"

Россиянин Андрей Парфенов, вместе с Глебом Ретивых ставший первым в командном спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане, отметил, что был очень высокий темп. По его словам, он был уверен, что партнер финишировал первым.

- Я стоял на финише, встречал и видел, что Глеб был чуть-чуть впереди. Поверил, в нашу победу, понял, что мы выиграли, - цитирует "Р-Спорт" Парфенова. - Нелегко было сегодня. В финале с самых первых метров был задан высокий темп, норвежец пошел вперед, мы с Артемом (Мальцевым, первым участником от второй команды России) поначалу держались на вторых позициях. Думал, немного другие расклады будут в финале, но гонка хорошая получилась, хорошо все работали, не отдыхали, как обычно бывает в эстафетах.