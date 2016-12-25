Андрей Мельниченко: "Победа в "Красногорской лыжне" поможет закрепиться в составе сборной России"

Россиянин Андрей Мельниченко, одержавший победу в индивидуальной гонке на 15 км на "Красногорской лыжне", отметил, что этот успех важен для него в плане закрепления в основном составе сборной России. Ранее группа Олега Перевозчикова, кроме Мельниченко, пропустила этап Кубка мира во французском Ля Клуза. Россиянин занял там 21-е место в масс-старте на 15 км свободным стилем.

- Победа на "Красногорской лыжне" очень важна, чтобы закрепиться в основном составе на следующий год уже, на это же тоже смотрят, - цитирует "Р-Спорт" Мельченко. - Что касается чемпионата мира, то еще отборы и отборы, но попасть можно (улыбается).

Все уехали из Давоса, а я там приболел. После Давоса группа наша планировала готовиться полноценно к "Тур де Ски" в Сочи, куда и уехала, а я отправился во Францию на этап. Там пробежался, продышался и приехал сюда. 21-й результат во Франции… Можно было и лучше, но после болезни это хороший результат. Доволен пока собой процентов на 60-70. Думаю, что на этапах надо и дальше бороться, если будут брать, выступать достойно.