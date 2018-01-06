Андрей Ларьков: "Буду болеть за Устюгова и Большунова"

Российский лыжник Андрей Ларьков, который занял второе место в масс-старте на "Тур де Ски", доволен продемонстрированным результатом. Спортсмен преодолел дистанцию 15 километров за38 минут 40,7 секунды.

– С самого старта скорость была почти максимальной, но после четырех кругов группа начала редеть, – сказал Ларьков во флеш-интервью после финиша. – Я даже вышел вперед, но ребята сказали мне: что ты делаешь, отойди!

Я заметил, что у Колоньи лыжи держали на подъеме чуть хуже и сделал на это ставку. Я доволен и буду завтра болеть за Устюгова и Большунова.

Полторанин выиграл масс-старт на "Тур де Ски", Ларьков – 2-й, Устюгов – 14-й