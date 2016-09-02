16:04 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Андреас Бессеберг: "Правила употребления лекарств от астмы прописаны нечетко"

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Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андреас Бессеберг признался, что правила употребления спортсменами лекарств от астмы прописаны нечетко. Ранее норвежские журналисты выяснили у своих спортсменов, что тренеры дают даже здоровым лыжникам лекарства от астмы.

 
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– Этот вопрос является проблематичным для некоторых видов спорта на протяжении долгого времени, – цитирует ТАСС Бессеберга. – Я знаю, что это касается не только лыжных гонок, но и биатлона, и велогонок. Мое личное мнение по этому поводу следующее: спортсмены, которым необходимо данное лекарство, должны иметь официальное разрешение на его использование. Должны существовать более четкие правила для употребления препарата.

У каждого спортсмена должен быть соответствующий документ, в котором говорится, что ему действительно, подчеркиваю, действительно необходимо данное лекарство. Это мое личное мнение. На данный момент правила определены нечетко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3587747

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