Анастасия Седова: "В Оберстдорфе очень не понравилось"

Россиянка Анастасия Седова отметила, что масс-старт на "Тур де Ски" прошел в необычном стиле. Она посетовала на плохую погоду, из-за которой было много падений.

– Трасса очень специфическая, равнинная, все держались группы, что не свойственно женским гонкам, поэтому на финише разбирались, – цитирует "Р-Спорт" Седову. – Сразу поняла, что будет именно такая тактика, если никто не убегает, значит, будут разбираться на финише. Трасса очень скоростная, очень многое зависит от лыж. Есть некоторые моменты, которые не понравились мне, будем обсуждать с тренером.

Очень мне здесь не понравилось. Всегда здесь плохая погода, но чтобы настолько, это первый раз. Ну, ничего, это надо пережить. Зато какие воспоминания (смеется).