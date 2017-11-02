Американка Рэнделл: "Рада, что медали Легкова достанутся другим спортсменам"

Американская лыжница Киккан Рэнделл отметила, что рада решению МОК отобрать у Александра Легкова золото Олимпиады-2014. По ее словам, теперь награды получат спортсмены, которые этого достойны.

- Сейчас МОК более серьезно отностится к проблеме с допингом в России, - приводит NRK слова Рэенделл. - Они тратят много времени на расследование, чтобы получить достоверные результаты. Мое сердце с теми спортсменами, которые получат свои медали. Эти награды были украдены у них на Олимпиаде в Сочи.

Накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи и выступила за их пожизненную дисквалификацию. Легков также лишится титула олимпийского чемпиона, завоеванного в масс-старте на 50 км на Играх-2014.

В том случае, если решение МОК останется в силе после апелляции Легкова, золото получит Максим Вылегжанин (если и он не будет дисквалифицирован), серебро - Илья Черноусов, бронзу - Мартин Сундбю.