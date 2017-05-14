Алексей Петухов: "Тренируюсь в спортзале, а не как Шипулин - с пейзажами и свежим воздухом"

Российский лыжник Алексей Петухов отметил, что даже в отпуске тренируется каждый день. В воскресенье спортсмен отправится в Швейцарию, где в понедельник в CAS состоятся слушания по делу об отстранении россиян от соревнований. Ранее FIS наложила запрет на участие в стартах Петухова и еще пяти российских лыжников из-за упоминания их фамилий в отчете независимого эксперта Ричарда Макларена.

"Привет, друзья! Отдых с семьей подходит к концу, но тренировки никто не отменял. В +34 в спортзале по два велотренажера шестой день подряд... Это не как Шипулин - с пейзажами и свежим воздухом, и не как Крюков - по горам. Завтра улетаю в Женеву, послезавтра суд!" - написал Петухов в Инстаграме.