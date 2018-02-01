Алексей Петухов: "Справедливость восторжествовала, а злопыхателям должно быть стыдно"

Российский лыжник Алексей Петухов после объявления решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпиад отметил, что справедливость восторжествовала. По его словам, тем людям, которые высказывались плохо о российских спортсменах, теперь должно быть стыдно.

- Узнав решение, просто подумал о том, что справедливость восторжествовала, есть высшие силы и правда превыше всех гадостей, - цитирует "Р-Спорт" Петухова. - Пусть теперь те, кто говорил плохо о нас, задумается, пусть им будет стыдно. А мы вышли победителями, здорово, что суд услышал нас.

Немного в растерянности, понимаю, что все закончилось, но состояние непонятное, двоякое. Получается, что с Олимпийскими играми непонятно, МОК наверняка не допустит, да и список был сформирован. Но то, что дальше будем готовиться к Кубку мира - это положительное решение. С новыми силами в новый бой.

Возвращение сочинских результатов играет в первую очередь роль для тех ребят, кто брал там медали. Они счастливы! А мое 8-е место в принципе никак не влияет. Что касается Олимпийских игр-2018, то навряд ли попадем туда, список там не резиновый. Тяжело будет туда поехать. Как я понимаю, очень маленький процент возможности такой. Я готов ехать, готов бороться, но комментировать тут сложно, ситуация пока неясна.