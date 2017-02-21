20:22 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Алексей Петухов: "Надеялся на положительное решение CAS. Даже в Лахти прилетел"

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Алексей Петухов признался, что до последнего верил, что сможет принять участия в чемпионате мира, который стартует завтра в Финляндии. Сегодня стало известно, что CAS отклонил апелляцию пятерых российских лыжников (Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова и Шаповаловой) с просьбой рассмотреть дело об их дисквалификации в ускоренном режиме и допустить их до соревнований.

 
Александр ЛЕГКОВ.CAS отклонил обращение пяти российских лыжников. Легков и компания не выступят на ЧМ

– Недели три назад было разочарование, вроде как и адвокатов нет, и какого-то конкретного движения в сторону решения проблемы не было, – сказал Петухов. – Но неделю назад стало известно, что нашим делом занялись хорошие адвокаты, даже дали возможность выбрать одного из апеллянтов – швейцарца, который хорошо знает местные законы.

У меня появилась надежда и дополнительная мотивация. На тренировках я стал полностью отдаваться, несмотря на то, что до места приходилось добираться на машине по два часа в день. Думал, что решение будет положительным. Настолько верил, что сегодня прилетел в Лахти, надеялся, что здравый смысл восторжествует, мне казалось, если ты честный – адвокаты смогут это донести.

Завтра будет официальная тренировка, но, к сожалению, я не смогу в ней участвовать. Сейчас даже не знаю, что делать. Я не хочу находиться здесь и раздражать своим настроением команду. Хочу, чтобы наша сборная была в спокойной обстановке. Я верю в нашу команду и желаю им добиться самых высоких результатов. (Сергей ФИШ)

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