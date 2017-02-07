14:44 7 февраля | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Алексей Петухов: "Будет разочарованием, если не успеем получить разрешение до чемпионата мира"

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Россиянин Алексей Петухов отметил, что продолжает подготовку к соревнованиям, несмотря на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS). Сегодня стало известно, что FIS продлила временную дисквалификацию четырех российских спортсменов – Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Петухова и Максима Вылегжанина. Спортсмены намерены подать апелляции в CAS.

– Мы не теряем надежды до конца. Я готовлюсь к соревнованиям, чувствую себя неплохо, – цитирует ТАСС Петухова. – Будет большим разочарованием, если мы не успеем (получить разрешение) до чемпионата мира. Не знаком с юридическими нюансами, но если будет ускоренное рассмотрение, то должны рассмотреть в ближайшее время.

Напомним, ранее аналогичное решение FIS приняла по делу Александра Легкова и Евгения Белова.

 


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4002804

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