Александр Жуков: "У Легкова и Белова есть все основания, чтобы оспорить пожизненную дисквалификацию"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов имеют все основания, чтобы оспорить решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации. Вчера комиссия МОК вынесла решение пожизненно отстранить обоих спортсменов от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты на Играх-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил.
Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, – серебра в эстафете 4x10 км. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.
– У наших спортсменов есть все основания, чтобы оспорить пожизненную дисквалификацию, – цитирует ТАСС Жукова. – Трудно судить о перспективах дела, поскольку мотивировочной части пока никто не видел, и адвокатам еще предстоит с этим поработать. Эмоции сейчас ни к чему, нужно внимательно следить за тем, что происходит. Вся необходимая помощь спортсменам оказана и оказывается в настоящее время.
Patisson
пустобрех
12:58
IvanDay
основания есть, а больше ничего и нет! если жрал допинг - сдавай медали и получай дисквалификацию. все просто!
12:50
эстонский армеец
Давно понятно за что все эти беды на Россию - за Крым, за зелёных человечков, за Донбасс - ПОЛИТИКА!
12:20
Джон....Сильвер
Вы, господа, российские чиновники, плохо - очень плохо боритесь за права наших спортсменов, да и вообще спорта! Одна пустая болтовня, а толку нету! О нас, как вытирали ноги, так и вытирают! Трудно представить даже, чтоб с другими странами так поступали!
12:02
rusfed 2.0
Мотивировочной части еще нет, но "основания" уже есть. Задолбали дилетанты
11:40