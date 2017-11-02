Александр Жуков: "У Легкова и Белова есть все основания, чтобы оспорить пожизненную дисквалификацию"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов имеют все основания, чтобы оспорить решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации. Вчера комиссия МОК вынесла решение пожизненно отстранить обоих спортсменов от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты на Играх-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил.

Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, – серебра в эстафете 4x10 км. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.

– У наших спортсменов есть все основания, чтобы оспорить пожизненную дисквалификацию, – цитирует ТАСС Жукова. – Трудно судить о перспективах дела, поскольку мотивировочной части пока никто не видел, и адвокатам еще предстоит с этим поработать. Эмоции сейчас ни к чему, нужно внимательно следить за тем, что происходит. Вся необходимая помощь спортсменам оказана и оказывается в настоящее время.