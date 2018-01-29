Александр Панжинский: "Никто не думал отказываться от участия в Олимпиаде. Мы будем доказывать, что русские – чистые спортсмены"

Российский лыжник Александр Панжинский подчеркнул, что руководство Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не отговаривало спортсменов принимать участие в Олимпийских играх. Он отметил, что каждый сделал выбор самостоятельно.

– Никто из нашей команды не думал отказываться от участия в Олимпийских играх, – цитирует РИА "Новости" Панжинского. – Хотя нас поставили в жестокие рамки, но все равно нужно ехать и доказывать свою правоту результатами. Все равно мы остаемся русскими. Наше гражданство никто не отнимет, и все соперники знают, какую страну мы представляем, и мы будем доказывать, что русские – чистые спортсмены.

Нас предупредили, правила озвучили, мы к ним готовы. К каким-то ограничениям и санкциям готов, главное, чтобы все это не касалось тренировочного процесса. Не стоит ожидать, что все будут ласковые к нам, но это нормально.

Некоторые СМИ пытаются заработать себе рейтинг пестрыми заголовками. Хочется сказать, что Елена Валерьевна не запрещает никому ехать на Олимпиаду. Переврали и неверно трактовали ее посыл. Елена Валерьевна в шутливой форме фразу произнесла, но она меня не отговаривает.

Каждый спортсмен в праве сам выбирать, представлять ли свою страну, бороться за медаль. Каждый вправе отказаться. Любое решение спортсмена будет уважаться.