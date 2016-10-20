Александр Легков: "Я понял, что совершенно невозможно закончить со спортом"

Героем рубрики "Собеседники Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ" стал лидер сборной России Александр Легков. По его словам, очень сложно в одночасье завершить спортивную карьеру.

– Согласитесь, что вы – не любой спортсмен. Более того, вся ваша карьера достаточно драматична и я бы сказала, кинематографична: выступали на трех Олимпиадах, причем на двух первых без особого успеха, в тридцать один год – более чем солидном для спорта возрасте – вне просто реализуете свою заветную цель стать олимпийским чемпионом, но делаете это в заключительной гонке Игр, ухватив за хвост возможно свой последний шанс. О более яркой точке в спортивной карьере думаю не мог бы мечтать ни один спортсмен в мире. Но вы эту точку не ставите. Почему? Не можете жить без лыжных гонок?

– Перед Играми в Сочи я довольно часто думал о том, что если выиграю медаль, то сразу закончу бегать: слишком долго и тяжело шел к этому результату. Но после того, как выиграл и увидел, что могу быть первым, что мои усилия увенчались успехом, что сам я в каком-то смысле стал гордостью и славой страны, появились другие мысли. Я понял, что совершенно невозможно закончить со спортом, разом все обрубив. А кроме того 16 лет профессиональной спортивной карьеры – это все-таки серьезный срок. Нагрузки, тренировки, режим – все это уже настолько глубоко сидит в спортсмене, что, порой, трудно представить свою жизнь иной.

– А может быть вам просто страшно уходить из жизни, где все давно знакомо до мелочей, в совершенно новую, неизвестную реальность, в которой к тому же придется начинать строить карьеру с нуля?

– Возможно есть и это тоже. Хотя один раз мне уже удалось изменить собственную жизнь и в определенном плане начать все сначала – после Игр в Ванкувере, где я стал четвертым. Это было, как мне кажется, намного страшнее, чем просто уйти из спорта в обычную жизнь. Но насчет страха вы, безусловно, правы: он рано или поздно возникает у любого профессионального спортсмена. Ты изо дня в день делаешь определенную работу, знаешь свой распорядок дня, причем каждый из этих дней расписан на много месяцев вперед, знаешь, что и как должен делать, чтобы появился результат. Кто-то живет так десять лет, кто-то двадцать. А потом уходишь и чувствуешь себя как птенец, выброшенный из гнезда на дорогу. Я уже не раз приводил это сравнение, но оно по моим ощущениям действительно очень точное.