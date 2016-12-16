Александр Легков: "Я чист. Доклад Макларена не будет иметь последствий для меня"

Российский лыжник Александр Легков подчеркнул, что никогда не употреблял допинг. По его словам, опубликование второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена не будет иметь для него каких-либо последствий. В документе, опубликованном 9 декабря, утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.
- Все то же самое было в первом докладе, это не новая информация, - приводит Sport Bladet слова Легкова. - Я уже разговаривал с представителями FIS летом. Думаю, они все перепроверили. Надеюсь, они примут правильное решение. На меня оказывают давление, но я знаю правду. Я ничего не боюсь. Я чист. Для меня не будет никаких последствий.
fedor pavlovitsh
Каждый спортсмен вправе обратиться с заявлением как минимум в правоохранительные органы, или - суд в связи необоснованным подозрением в применении допинга и его дискредитации. При этом, потребовать компенсацию. Тогда Макларен и Родченков обязаны будут представить доказательства. Если нет, суд обяжет компенсировать моральный вред. Необходимо реагировать моментально. ПРОШУ КАЖДОГО СПОРТСМЕНА НЕОБОСНОВАННО ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ДОПИНГА ОБРАТИТЬСЯ НА УКАЗАННЫХ ЛИЦ В СУД И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ С ЦЕЛЬЮ ПРИТВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЫЕННОСТИ МАКЛАРЕНА. РАДЧЕНКОВА и ДРУГИХ В СВЯЗИ С ДИСКРЕДИТАЦИЕЙ, ОБВИНЕНИЕМ В СОУЧАСТИИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ, УМЫШЛЕННЫМ СОЗДАНИЕМ НЕГАТИВНОГО ИМИДЖА СПОРТСМЕНОВ РОССИИ (похоже на работу западных спецслужб). За слова свои надо отвечать и пусть рассудит суд, кто прав, а кто виноват. Интересно знать, чем занимаются юристы наших Федераций и Следственный комитет РФ.
18:59
Max2015
"придурка Легкова" спасли?
18:21
Slim Taller
Если уж Легков считает себя чистым,то про других и говорить нечего.Скоро эти чистые атлеты будут соревноваться только сами с собой.К остальным их просто не пустят.
17:27
Тропическая гемангиома Мовсисяна
надеюсь Александр в курсе, что Родченков назвал его "бараном", а если еще добавить ложные обвинения в допинге то к клевете добавляется защита чести и репутации))) две статьи че)))
17:09